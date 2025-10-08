Come fai a essere così sveglia se non sei laureata? la domanda ambigua di Jonas a Francesca al Grande Fratello

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonas nella casa del Grande Fratello ieri sera, dopo aver parlato con Francesca, che ha litigato con alcuni inquilini, le ha posto una domanda ambigua: "Ma sei laureata? Come fai a essere così sveglia, così elastica mentalmente? Fai bei ragionamenti. Perché?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

