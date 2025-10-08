Come Emanuela Folliero ha superato il tradimento dell’ex fidanzato | la sua storia di rinascita

Emanuela Folliero: La Storia di un Tradimento e la Reazione all'Ex Fidanzato su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Come Emanuela Folliero ha superato il tradimento dell’ex fidanzato: la sua storia di rinascita

In questa notizia si parla di: emanuela - folliero

Emanuela Folliero: «Sono stata tradita da un mio ex con una donna trans. Pensavo fosse uno scherzo, poi me l'ha presentata»

Segui gli Impianter Awards 2025 ora! La Magica Notte del Settore Impiantistico è iniziata e la gara è ancora aperta. Supporta DST e votaci fino alla comunicazione ufficiale dello stop al voto. Le aziende vincitrici saranno premiate da Emanuela Folliero. Non pe - facebook.com Vai su Facebook

Emanuela Folliero torna a parlare di quando scoprì che l’ex fidanzato la tradiva con una donna trans e rivela cosa fece quando lui la ricontattò - Il familiare volto tv, che è stata per tantissimi anni annunciatrice di Rete4, nel salotto di Caterina Balivo “La Volta Buona” ha ricordato quell’episodio di cui aveva già parlato proprio nello stesso ... Si legge su gossip.it

Emanuela Folliero: “Tradimenti? Una volta rimasi chiusa 2 ore in uno sgabuzzino!”/ “Un ex fidanzato…” - ”. ilsussidiario.net scrive