Come donna non vali niente meriti di morire bruciata giudizio immediato per il compagno violento

Riminitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vita fatta di insulti, angherie e maltrattamenti sia fisici che psicologici tanto che, arrivata allo stremo, una donna ha denunciato il compagno 43enne per il quale, adesso, è stato disposto il giudizio immediato col processo che si aprirà davanti al giudice Monocratico del Tribunale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

