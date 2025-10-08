Come David Beckham | Alviero Martini sposo a 75 anni con William de Souza gli abiti e la torta viola sono già virali

Una scelta cromatica audace, un amore nato quasi per caso in Brasile e il desiderio di celebrare un’unione “senza ascoltare il giudizio di nessuno”. A 75 anni, lo stilista Alviero Martini ha coronato la sua storia d’amore con il compagno William de Souza, con una grande festa con 180 invitati per la loro unione civile, celebrata domenica 5 ottobre nella cornice di Villa Renoir, alle porte di Milano. Ad officiare la cerimonia è stata Monica Cirinnà, la senatrice che ha dato il nome alla legge sulle unioni civili in Italia, ma a catalizzare l’attenzione è stato il look sfoggiato dagli sposi. Entrambi hanno indossato un doppiopetto con un effetto dégradé dal viola al bianco, abbinato a pantaloni candidi e a papillon e scarpe viola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Come David Beckham”: Alviero Martini sposo a 75 anni con William de Souza, gli abiti (e la torta) viola sono già virali

In questa notizia si parla di: david - beckham

I migliori tagliacapelli che puoi portare a casa ora, per non cadere nello stesso clamoroso errore di David Beckham

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

Quella di David Beckham con la Nazionale inglese è una storia da romanzo: un intreccio di cadute rovinose e risalite epiche, di insulti feroci e applausi liberatori. Tutto comincia in Francia ’98: un cartellino rosso ingenuo contro l’Argentina e l’eliminazione ai ri - facebook.com Vai su Facebook

David Beckham alla Milano Fashion Week 2026 è stato grande protagonista nel front row di Boss: l'ex campione di calcio era di fianco al CEO Daniel Grieder - X Vai su X

Alviero Martini si è sposato. E a ispirare il suo look è David Beckham? - Il creativo di Alviero Martini 1A Classe e il compagno William si sono detti sì scegliendo un dress code incentrato su questo colore. Si legge su vanityfair.it

Alviero Martini, commissariata l'azienda di alta moda. I giudici: «Borse e accessori fabbricati da cinesi sfruttati» - A disporre l'amministrazione giudiziaria è stata la Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano in un'inchiesta dei ... Segnala corriereadriatico.it