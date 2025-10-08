Come curare il più grande malato d' Italia
Chi lavora, vive o si ammala in Italia lo sa già, ma ora l'autorevolezza dei numeri indicano chiaramente il carnefice del Servizio Sanitario Nazionale: l'ultimo rapporto sulla sanità pubblica presentato dall'associazione Gimbe evidenzia come non ci sia stato un collasso improvviso, bensì un lento. 🔗 Leggi su Today.it
Inaugurata con grande partecipazione di pubblico ed emotiva, nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, la mostra "L'arte della Cura, curare con l'Arte". Un progetto a cura di Luca Rondoni insieme all'ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno)