Come curare il più grande malato d' Italia

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi lavora, vive o si ammala in Italia lo sa già, ma ora l'autorevolezza dei numeri indicano chiaramente il carnefice del Servizio Sanitario Nazionale: l'ultimo rapporto sulla sanità pubblica presentato dall'associazione Gimbe evidenzia come non ci sia stato un collasso improvviso, bensì un lento. 🔗 Leggi su Today.it

