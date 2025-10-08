Come cambiano le iscrizioni a scuola saranno digitali sulla piattaforma Famiglie e Studenti

L’Italia si avvia ad avere iscrizioni digitali a scuola tramite una piattaforma unica, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori, con il via libera del Senato al Ddl Semplificazioni. Il nuovo sistema sostituirà l’attuale modello di iscrizione digitale, che deve essere rinnovato ogni anno. Portale unico per l’iscrizione a scuola. Il portale denominato “ Famiglie e studenti “, sviluppato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, diventerà il punto di accesso unico per tutte le pratiche scolastiche, consentendo di gestire iscrizioni, trasferimenti, documentazione e informazioni in modo centralizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Come cambiano le iscrizioni a scuola, saranno digitali sulla piattaforma Famiglie e Studenti

