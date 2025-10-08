Colpo nel quartiere San Paolo di Torino con la truffa del falso tecnico del gas | tre arrestati

Torinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il pretesto di un malfunzionamento dell’impianto e della necessità di mettere in sicurezza alcuni oggetti metallici presenti in casa, un finto tecnico del gas è entrato nell’abitazione di un’anziana e l’ha convinta a consegnargli oggetti preziosi e monili in oro del valore di alcune migliaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpo - quartiere

Colpo in uno studio-appartamento del quartiere Carrassi: "Furto da migliaia di euro, distrutto mobile dell'800"

Colpo nel quartiere San Paolo di Torino con la truffa del falso tecnico del gas: tre arrestati - Con il pretesto di un malfunzionamento dell’impianto e della necessità di mettere in sicurezza alcuni oggetti metallici presenti in casa, un finto tecnico del gas è entrato nell’abitazione di un’anzia ... Lo riporta torinotoday.it

Colpo al San Paolo, la refurtiva riconsegnata ai proprietari. L’incontro all’ippodromo di Torino, si chiude così l’increscioso episodio - MONTEGIORGIO Una buona notizia che chiude positivamente l’increscioso episodio del furto a danno dei driver francesi avvenuto la notte prima del Palio dei Comuni all’Ippodromo San Paolo di ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Quartiere San Paolo