Colpo nel quartiere San Paolo di Torino con la truffa del falso tecnico del gas | tre arrestati
Con il pretesto di un malfunzionamento dell’impianto e della necessità di mettere in sicurezza alcuni oggetti metallici presenti in casa, un finto tecnico del gas è entrato nell’abitazione di un’anziana e l’ha convinta a consegnargli oggetti preziosi e monili in oro del valore di alcune migliaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: colpo - quartiere
Colpo in uno studio-appartamento del quartiere Carrassi: "Furto da migliaia di euro, distrutto mobile dell'800"
Colpo esploso verso un’attività commerciale di via Rocco Cocchia nel quartiere Pastena. Si tratta della stessa attività dinanzi alla quale lo scorso 21 settembre fu trovata una granata. Indaga la #poliziadistato di #salerno - facebook.com Vai su Facebook
Ferito 17enne a colpi di pistola nel quartiere San Ferdinando, fermato coetaneo - X Vai su X
Colpo nel quartiere San Paolo di Torino con la truffa del falso tecnico del gas: tre arrestati - Con il pretesto di un malfunzionamento dell’impianto e della necessità di mettere in sicurezza alcuni oggetti metallici presenti in casa, un finto tecnico del gas è entrato nell’abitazione di un’anzia ... Lo riporta torinotoday.it
Colpo al San Paolo, la refurtiva riconsegnata ai proprietari. L’incontro all’ippodromo di Torino, si chiude così l’increscioso episodio - MONTEGIORGIO Una buona notizia che chiude positivamente l’increscioso episodio del furto a danno dei driver francesi avvenuto la notte prima del Palio dei Comuni all’Ippodromo San Paolo di ... Si legge su corriereadriatico.it