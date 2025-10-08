Colpo di scena Lukaku ora per il Napoli rischia di cambiare tutto | cosa sta succedendo

Romelu Lukaku continua ad essere uno dei nomi più caldi in casa Napoli. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importantissimi sull’infortunio del belga.  La stagione di Romelu Lukaku non è mai iniziata. L’amichevole contro l’Olympiakos ha rovinato e non poco i piani del calciatore, il quale perderà gran parte del campionato e della Champions League. Fortunatamente, il Napoli ha saputo muoversi ed anche velocemente andando a chiudere l’operazione legata a Rasmus Hojlund. Ciò nonostante, però, il belga resta sempre una pedina su cui puntare e nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli chiava sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

colpo scena lukaku napoliRetroscena Rabiot: ci pensava anche il Napoli prima del colpo di scena - Adrien Rabiot è del Milan uno dei giocatori di maggior talento e sarà per domenica uno dei pericoli principali per il Napoli. Scrive tuttonapoli.net

colpo scena lukaku napoliNapoli, ma quando torna in campo Romelu Lukaku? Le ultime sulle sue condizioni - Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku: ecco quando dovrebbe ritornare dall'infortunio ... Lo riporta ternananews.it

