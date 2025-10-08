Colpo di pistola contro un autonoleggio a Pastena | torna la paura in via Ricci

Attimi di tensione ieri pomeriggio a Pastena, nella zona orientale di Salerno, dove un colpo d’arma da fuoco è stato esploso contro un autonoleggio situato in via Ricci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha riacceso la preoccupazione dei residenti, già scossi da un precedente caso avvenuto lo scorso 21 settembre, giorno di San Matteo. In quell’occasione, i Carabinieri erano intervenuti dopo il ritrovamento di un ordigno inerte, simile a una granata priva di spoletta, collocato proprio davanti alla saracinesca dell’attività. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano Il Mattino, al momento dello sparo nell’esercizio commerciale erano presenti dipendenti e clienti, circostanza che avrebbe potuto trasformare l’episodio in una tragedia. 🔗 Leggi su Zon.it

