Colpaccio al Gratta e vinci a Lucca un biglietto da 50mila euro
Lucca, 8 ottobre 2025 – Toscana a segno con il gratta e vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Lucca è stato centrato un colpo da 50mila euro; il biglietto vincente è stato acquistato da Chen Peipei in via Gaetano Luporini 180. Ancora una volta Lucca si conferma città baciata dalla fortuna. La scorsa estate oltre 2milioni e mezzo di euro furono vinti nel giro di pochi giorni tra Superenalotto e gratta e vinci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
