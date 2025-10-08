Colosseo Passaggio Imperatore Commodo aperto al pubblico

8 ott 2025

ll Parco Archeologico del Colosseo ha aperto per la prima volta al pubblico il "Passaggio di Commodo”. Riservato agli imperatori, il corridoio fu creato tra il I e il II secolo d.C. scavando le fondamenta dell'anfiteatro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Colosseo, Passaggio Imperatore Commodo aperto al pubblico

