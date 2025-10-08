Colloqui Hamas-Israele probabile rilascio ostaggi la prossima settimana e fine trattative entro weekend miliziani denunciano | Raid Idf continuano

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficio del premier israeliano Netanyahu si dice ottimista sui negoziati in corso, ma avverte sull'avere cautela verso i prossimi passaggi decisivi del round negoziale. Intanto Hamas denuncia: "230 attacchi dell'Idf da sabato mattina su Gaza, oltre 120 morti" "Ci sono progressi nei negoziat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

colloqui hamas israele probabile rilascio ostaggi la prossima settimana e fine trattative entro weekend miliziani denunciano raid idf continuano

© Ilgiornaleditalia.it - Colloqui Hamas-Israele, "probabile rilascio ostaggi la prossima settimana e fine trattative entro weekend", miliziani denunciano: "Raid Idf continuano"

In questa notizia si parla di: colloqui - hamas

Gaza, l’inviato Usa Witkoff interrompe i colloqui: “Hamas non è in buona fede”

Gaza, falliti i colloqui in Qatar per il cessate il fuoco, Witkoff dalla parte di Netanyahu: “Hamas non agisce in buona fede, sono egoisti”

Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Starmer: «Intollerabile la fame a Gaza». Il mercato nero del cibo

Al via i colloqui di pace Israele-Hamas in Egitto. Trump: "La prima fase entro una settimana" - Sheikh, mentre la liberazione degli ostaggi potrebbe accelerare e si intravede un fragile spiraglio per il cessate il fuoco. Riporta today.it

Colloqui di pace in Egitto: Israele e Hamas trattano sul piano Trump per Gaza - Sheikh, in Egitto, si è aperto il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas, con la mediazione degli Stati Uniti, del Qatar e dell’Egitto. Secondo agenziastampaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Hamas Israele Probabile