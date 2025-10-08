Colli Euganei ecco il piano che ridisegna il futuro del territorio
Un passo decisivo verso il nuovo Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) del Parco Regionale dei Colli Euganei. È quello compiuto oggi con la presentazione del documento strategico illustrato dal servizio di pianificazione territoriale della Provincia di Padova ai rappresentanti dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cinghiali, dissuasori contro i branchi: sulle strade 1.400 dispositivi - Allarmi che balzano improvvisamente all'occhio e all'orecchio dei cinghiali, per tenere distanti i branchi dalle strade ed evitare impatti pericolosi con i mezzi in transito. Secondo ilgazzettino.it
«L'olio dei nostri Colli è come un diamante, ora valorizziamolo»: si punta ad aumentare la produzione - Così l'hanno definito gli addetti ai lavori, auspicando l'adozione di iniziative per aumentare la produzione, valorizzare questa eccellenza e promuoverne l'immagine, ... Lo riporta ilgazzettino.it