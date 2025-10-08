Colleferro A scuola nell’Arte La scuola media Leonardo Da Vinci si trasforma in una galleria d’Arte aperta al pubblico fino al 9 Ottobre Un esperimento unico nel suo genere

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Lo scorso Sabato 3 Ottobre è stata inaugurata nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Da L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “A scuola nell’Arte”. La scuola media “Leonardo Da Vinci” si trasforma in una galleria d’Arte aperta al pubblico fino al 9 Ottobre. Un esperimento unico nel suo genere

In questa notizia si parla di: colleferro - scuola

Colleferro. Docenti del “Margherita Hack” in Erasmus a Helsinki. «La scuola finlandese: un modello di benessere e fiducia da cui imparare»

Colleferro. Istruzione e cultura si incontrano alla “Leonardo Da Vinci” nel progetto “A scuola nell’arte”. Una mostra aperta al pubblico da Venerdì 3 a Giovedì 9 Ottobre

Colleferro. Istruzione e cultura si incontrano alla “Leonardo Da Vinci” nel progetto “A scuola nell’arte”. Una mostra aperta al pubblico da Venerdì 3 a Giovedì 9 Ottobre

GINNASTICA RITMICA Nuova sede per le nostre agoniste! LUNEDI E MERCOLEDI - Palestra della Scuola Elementare Dante Alighieri, Colleferro MARTEDI, GIOVEDI E VENERDI - Ex Palestra BPD, Via degli Esplosivi, Colleferro Ginnaste Silver e Gold dai 6 a - facebook.com Vai su Facebook

Velletri – Gli studenti di Colleferro al campo scuola Soss tra i boschi senza smartphone e social network - La città di Colleferro, dove il presidente Mattarella ha da poco commemorato i cinque anni dalla morte di Willy Monteiro, è stata la protagonista dell’ultimo campo scuola Soss senza smartphone e socia ... Come scrive castellinotizie.it

Colleferro, truccavano le gare per le mense nelle scuole: in quattro ai domiciliari - Alle prime luci dell'alba di oggi, 4 aprile, i carabinieri del Nas di Roma hanno dato esecuzione a quattro misure cautelari (arresti ... Segnala roma.corriere.it