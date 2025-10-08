Collagene | benefici confermati come usarlo dosi efficaci e quale scegliere davvero oggi
Roma - Dalla pelle alle articolazioni, il collagene idrolizzato mostra benefici misurabili; guida pratica a tipi, dosi, sinergie con vitamina C e criteri per scegliere in sicurezza. Negli ultimi anni il collagene, specie quello idrolizzato in forma liquida o in peptidi, è diventato uno degli integratori più richiesti per pelle, capelli e articolazioni. Il motivo? Crescono gli studi che ne documentano i benefici su idratazione ed elasticità cutanea, e un possibile supporto sul dolore articolare in caso di artrosi. Alcune meta-analisi su trial randomizzati mostrano miglioramenti significativi della pelle dopo 8–12 settimane; la letteratura su articolazioni indica una possibile riduzione del dolore come coadiuvante alle terapie, pur con eterogeneità tra prodotti e dosaggi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: collagene - benefici
Il collagene è davvero il segreto della giovinezza? Lasciati guidare dalla farmacista Alessandra alla scoperta dei suoi benefici e di come gli integratori possano supportare la tua pelle e il tuo benessere. - facebook.com Vai su Facebook
