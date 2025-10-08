Coldiretti e campagna amica celebrano i campioni del mondo di pallavolo

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Coldiretti e Campagna Amica hanno voluto celebrare i campioni del mondo di pallavolo, maschile e femminile, in occasione della cerimonia al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, donando due ceste con i prodotti simbolo del Made in Italy. Un gesto di riconoscenza per lo straordinario risultato sportivo e, al tempo stesso, un omaggio alle eccellenze italiane che, come nello sport, nascono da impegno, passione e qualità. L'iniziativa ha rappresentato anche l'occasione per ribadire la lunga collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica e la Federazione Italiana Pallavolo, che prosegue attraverso il progetto educativo-sportivo Volley S3 che vede tra i protagonisti anche l'ex campione azzurro Andrea Lucchetta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Coldiretti e campagna amica celebrano i campioni del mondo di pallavolo

