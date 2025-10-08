Col governo dei ragionieri l' Italia vivacchia ma non cresce

Il governo nel preparare la prossima legge di bilancio ha presentato un documento che orienta gli obiettivi di finanza pubblica. Tra i numeri e le tabelle c’è un messaggio chiaro: l’Italia uscirà nel 2025 dalla procedura Ue per deficit eccessivo e tornerà a registrare un avanzo primario, cioè più. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: governo - ragionieri

Commercialisti, il governo blocca la riforma: “Proposta illogica”. Cassa dei Ragionieri: “Scelta responsabile"

PENSIONI: STOP ALL’AUMENTO DELL’ETÀ, MA NON PER TUTTI Il Governo valuta il blocco dell’aumento dell’età pensionabile previsto per il 2027, ma solo per alcune categorie di lavoratori. Ecco cosa cambia Situazione attuale: Dal 2027 l’età per la p - facebook.com Vai su Facebook

Italia, governo replica a senatore Borghi: Meloni a New York con la figlia e su voli di linea - In una nota Palazzo Chigi ha chiarito che la premier è andata negli Usa per un viaggio privato con la figlia e senza usare voli di Stato. Scrive it.euronews.com

Revolut,cresciamo in Italia,pronti a parlare con governo - (dell'inviato Andrea D'Ortenzio) Revolut punta a crescere ancora in Italia dove ha già raggiunto i 4 milioni di clienti, non prevede l'apertura di filiali o anche solo di spazi per la consulenza e non ... Si legge su ansa.it