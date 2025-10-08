Col governo dei ragionieri l' Italia vivacchia ma non cresce

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo nel preparare la prossima legge di bilancio ha presentato un documento che orienta gli obiettivi di finanza pubblica. Tra i numeri e le tabelle c’è un messaggio chiaro: l’Italia uscirà nel 2025 dalla procedura Ue per deficit eccessivo e tornerà a registrare un avanzo primario, cioè più. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: governo - ragionieri

Commercialisti, il governo blocca la riforma: “Proposta illogica”. Cassa dei Ragionieri: “Scelta responsabile"

Italia, governo replica a senatore Borghi: Meloni a New York con la figlia e su voli di linea - In una nota Palazzo Chigi ha chiarito che la premier è andata negli Usa per un viaggio privato con la figlia e senza usare voli di Stato. Scrive it.euronews.com

Revolut,cresciamo in Italia,pronti a parlare con governo - (dell'inviato Andrea D'Ortenzio) Revolut punta a crescere ancora in Italia dove ha già raggiunto i 4 milioni di clienti, non prevede l'apertura di filiali o anche solo di spazi per la consulenza e non ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Ragionieri Italia Vivacchia