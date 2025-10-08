Cna Sicilia | presentati i nuovi presidenti nazionali dei mestieri ecco chi sono
Sono stati presentati questa mattina a Palermo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di CNA Sicilia, i nove imprenditori siciliani eletti alla presidenza nazionale dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse della CNA. Un risultato straordinario che sottolinea il peso e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sicilia - presentati
La Rete Civica della Salute si rafforza in Sicilia: presentati i nuovi coordinatori distrettuali a Caltanissetta https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/29193-la-rete-civica-della-salute-si-rafforza-in-sicilia-presentati-i-nuovi-coordinatori-distrettuali-a-caltanissetta. - X Vai su X
Presentati anche nella Sicilia centrale bandi aperti della Regione per oltre 640 milioni, sostenuti con i fondi europei e nazionali. - facebook.com Vai su Facebook
Cna Sicilia, nove imprenditori eletti alla guida dei mestieri e dei raggruppamenti - Sono stati presentati questa mattina a Palermo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di CNA Sicilia, i nove imprenditori siciliani ... Lo riporta sicilianews24.it
Sicilia, il bando ‘Più artigianato’: stanziati 70 milioni di euro - Lo dice Piero Giglione, segretario regionale della Cna Sicilia, commentando lo sblocco dei 70 milioni di euro del bando “Più Artigianato”, annunciato dall’assessore Regionale alle Attività Produttive, ... Come scrive livesicilia.it