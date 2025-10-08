CMcom – Rabiot esclude la Juventus dalla corsa Scudetto | Le manca l’alchimia ha meno qualità di Inter e Napoli

2025-10-08 07:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso 08 ott 2025, 09:34 Ultimi aggiornamenti: 08 ott 2025, 09:34 Alla Gazzetta dello Sport il neo-centrocampista del Milan fa le carte alle principali candidate per la vittoria della Serie A Nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan e della nazionale francese Adrien Rabiot si è soffermato pure sulla corsa Scudetto. Interrogato sulle risposte date dalle prime 6 giornate di Serie A, il classe ’95 ha espresso le sue opinioni sui valori messi in campo dalle squadre principalmente accreditate e ha svelato le carte sulle possibilità della formazione rossonera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com