Clamoroso Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme | la storia che li ha riuniti

Per i fan della ex coppia è stato emozionante vedere Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme. Molti hanno sperato in un ritorno di fiamma. Ma la realtà è un'altra, l’incontro c’è stato per il lancio del musical Kiss of the Spider Woman, film che segna un crocevia professionale (e forse emotivo) per entrambi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Clamoroso, Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme: la storia che li ha riuniti

In questa notizia si parla di: clamoroso - jennifer

Gli sguardi complici: Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme sul red carpet - È stato un red carpet da déjà vu per i fan di Hollywood: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo fianco a fianco, ma stavolta niente romanticismi, solo affari. Scrive msn.com

Jennifer Lopez e Ben Affleck: ora che sono ex stanno bene insieme (sul red carpet e no) - Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno partecipato insieme alla première newyorkese del musical "Kiss of the Spider Woman". amica.it scrive