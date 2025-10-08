Clair Obscur | Expedition 33 è in arrivo un aggiornamento gratuito con un nuovo dungeon boss ed altro

Dopo aver conquistato pubblico e critica, Clair Obscur: Expedition 33 continua a far parlare di sé mesi dopo il lancio: il gioco di ruolo sviluppato da Sandfall Interactive ha infatti ufficialmente superato i 5 milioni di copie vendute. E per celebrare questo importante traguardo, lo studio francese ha annunciato un aggiornamento gratuito di ampie dimensioni, attualmente in sviluppo per tutte le piattaforme. L’obiettivo, secondo il direttore creativo Guillaume Broche, è offrire un contenuto che “serva da ringraziamento ai fan per il loro incredibile supporto”. Il team di sviluppo francese ha precisato che l’update introdurrà un nuovo dungeon esplorabile, portando i protagonisti della spedizione verso una nuova area ricca di sorprese, incontri inediti e battaglie impegnative pensate soprattutto per i giocatori di fine gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33, è in arrivo un aggiornamento gratuito con un nuovo dungeon, boss ed altro

In questa notizia si parla di: clair - obscur

