La separazione era nell’aria, ma ieri la conferma è arrivata in una nota ufficiale. " La Civitanovese Calcio 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Andrea Mercanti ". Il sodalizio del patron Mauro Profili ha definito la decisione "profondamente sofferta, maturata al termine di un’attenta e seria riflessione condivisa tra società e area tecnica" e frutto della "volontà di dare una svolta alla stagione". La scelta del successore è ricaduta repentina su Daniele Marinelli, nome già accostato ai rossoblù in varie occasioni. Marinelli ieri ha avuto modo di dirigere il primo allenamento al Polisportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, si cambia. Panchina a Marinelli