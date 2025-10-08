Cittadinanza italiana ‘per meriti speciali’ a Cardinale? Il Consiglio dei Ministri dà l’ok

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, potrebbe ricevere la cittadinanza italiana 'per meriti speciali', secondo quanto riporta 'Gazzetta.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cittadinanza italiana 8216per meriti speciali8217 a cardinale il consiglio dei ministri d224 l8217ok

© Pianetamilan.it - Cittadinanza italiana ‘per meriti speciali’ a Cardinale? Il Consiglio dei Ministri dà l’ok

In questa notizia si parla di: cittadinanza - italiana

Zelensky cerca la cittadinanza italiana: Giorgia la concederà?

Jimmy Kimmel, la cittadinanza italiana presa a causa di Donald Trump

“Ho preso la cittadinanza italiana per fuggire da Trump. La situazione è peggiore di quanto immaginassimo”: lo rivela Jimmy Kimmel

cittadinanza italiana 8216per meritiMilan, il Cdm di oggi ha concesso a Gerry Cardinale la cittadinanza italiana - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la cittadinanza "per meriti speciali" a Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadinanza Italiana 8216per Meriti