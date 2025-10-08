Cisl per la parità di genere | Manifesto per i candidati in Regione

Tempo di lettura: 3 minuti La CISL si muove compatta in tutta la Campania con un duplice obiettivo: dare voce ai territori e rafforzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e nella società. D ue iniziative, quella regionale e quella territoriale dell’Irpinia-Sannio, che convergono in un messaggio comune: solo con partecipazione, sinergia e responsabilità condivisa si può costruire una regione più equa e inclusiva. A livello regionale, Mattia Pirulli, reggente della CISL Campania e segretario confederale nazionale, annuncia la presentazione del Manifesto della CISL Campania, prevista per il 16 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

