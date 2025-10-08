CISL Campania e Irpinia-Sannio | Costruiamo insieme una regione più giusta e partecipata

La CISL si muove compatta in tutta la Campania con un duplice obiettivo: dare voce ai territori e rafforzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e nella società. Due iniziative, quella regionale e quella territoriale dell’Irpinia-Sannio, che convergono in un messaggio comune: solo con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: “No allo smantellamento di Battipaglia”

Battipaglia, vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: «No allo smantellamento di Battipaglia»

Alto Calore, Femca Cisl Campania: "L'azienda prosegua sulla strada del risanamento"

Montefusco ha avuto l’onore di ospitare un importante appuntamento regionale: l’Attivo Regionale dei Lavoratori Forestali della FAI CISL Campania. - facebook.com Vai su Facebook

Si è riunito oggi l’esecutivo della USR #Campania. Tanti i #temi all’ordine del giorno affrontati per programmare le attività e i prossimi appuntamenti #sindacali. È stata l’occasione per affermare la #partecipazione come modello #organizzativo per affrontare le - X Vai su X

Oltre 200 lavoratori forestali presenti all’incontro organizzato dalla FAI CISL Campania - – “Da problema a risorsa per le aree interne” è il titolo dell’incontro organizzato oggi dalla Fai Cisl Campania, negli spazi dell’ex carcere borbonico di Montefusco, e che ha visto la pa ... Si legge su askanews.it

Benevento, Iannace (Fai Cisl): «Il Sannio merita una forestazione all'altezza» - «Il dissesto idrogeologico che da tempo affligge il nostro territorio, amplificato dai cambiamenti climatici, si manifesta con eventi sempre più frequenti e distruttivi: alluvioni, smottamenti, ... Lo riporta ilmattino.it