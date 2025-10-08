cisgiordania corteo con bare finte per i giornalisti uccisi a gaza

Roma, 8 ott. (askanews) - Decine di giornalisti e funzionari palestinesi hanno sfilato davanti al palazzo delle Nazioni Unite a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, portando sulle spalle finte bare con i nomi e le foto dei giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, per protestare contro gli attacchi israeliani contro i professionisti dell'informazione nella Striscia di Gaza. "Ad oggi ci sono 252 giornalisti martiri, che rappresentano quasi il 20% di tutti i giornalisti che lavorano a Gaza" ha dichiarato Omar Nazzal, membro del sindacato dei giornalisti e tra gli organizzatori della manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

