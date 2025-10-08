Cirielli-Martusciello botta e risposta chiarificatore | verso ‘nu juorno buono’

Tempo di lettura: 2 minuti “Non ho mai parlato male di Silvio Berlusconi, per il quale ho sempre nutrito stima e ammirazione”. Lo afferma Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in risposta ad una richiesta avanzata ieri da Fulvio Martusciello – segretario regionale campano di Fi – che aveva posto come condizione per qualsiasi confronto, le scuse per le frasi a lui attribuite contro Berlusconi nel libro “ Fratelli di chat”.   “Ricordo in particolare – prosegue Cirielli – la sua straordinaria vicinanza nel momento più difficile della mia vita: per venti giorni consecutivi mi chiamò ogni sera, senza mai mancare, quando io e la mia famiglia fummo tra i primi in Italia a risultare positivi al Covid. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

