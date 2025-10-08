Circum | fiamme vicino a stazione interrotta una tratta

Tempo di lettura: < 1 minuto Fiamme in prossimità dei binari, sospesa la circolazione ferroviaria su una tratta della Circumvesiana. A comunicarlo è l’ Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, fa sapere che “ per un incendio nei pressi della stazione di via Cangiani, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino”. Sempre Eav fa sapere che è “ stato istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta, a cura della ditta Romano bus” i cui punti di fermata sono indicati sul sito www.eavsrl.it. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: circum - fiamme

