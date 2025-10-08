CIRCO MASSIMO | GIANNINI SUL NOVE SFIDA LABATE SU RETE 4 TUTTI GLI OSPITI E I TEMI

Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove con Circo Massimo, il nuovo programma che dà spazio ai testimoni del tempo che cambia e alla forza delle idee, per raccontare e capire il mondo che verrà. Tutto questo è Circo Massimo, da mercoledì 8 ottobre alle 21.30 sul Nove e in streaming su Discovery+ in diretta concorrenza con l’altra novità stagionale, ovvero RealPolitik, già partito su Rete 4 con Tommaso Labate. Nel nuovo spazio di approfondimento e informazione saranno ospiti della prima puntata lo scrittore Roberto Saviano, la storica dell’ebraismo Anna Foa, la scrittrice Viola Ardone, il conduttore di Che Tempo che fa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

