CIRCO MASSIMO | GIANNINI SUL NOVE SFIDA LABATE SU RETE 4 TUTTI GLI OSPITI E I TEMI
Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove con Circo Massimo, il nuovo programma che dà spazio ai testimoni del tempo che cambia e alla forza delle idee, per raccontare e capire il mondo che verrà. Tutto questo è Circo Massimo, da mercoledì 8 ottobre alle 21.30 sul Nove e in streaming su Discovery+ in diretta concorrenza con l’altra novità stagionale, ovvero RealPolitik, già partito su Rete 4 con Tommaso Labate. Nel nuovo spazio di approfondimento e informazione saranno ospiti della prima puntata lo scrittore Roberto Saviano, la storica dell’ebraismo Anna Foa, la scrittrice Viola Ardone, il conduttore di Che Tempo che fa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: circo - massimo
Roma, 10-12 ottobre: il Longines Global Champions Tour al Circo Massimo
Cesare Cremonini al Circo Massimo nell'estate 2026
Giubileo dei Giovani, confessioni al Circo Massimo: oltre 200 postazioni per i pellegrini
Vi aspetta a Circo Massimo, stasera alle 21,30, sul @nove. - X Vai su X
Stasera sul Nove, prima puntata di Circo Massimo, 21.30 - facebook.com Vai su Facebook
Circo Massimo, Giannini debutta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: ospiti e cosa vedremo - L’appuntamento è per questa sera con la prima puntata del nuovo programma di canale Nove: ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni. libero.it scrive
A che ora inizia e quando finisce “Circo Massimo” di Giannini? Ospiti di stasera 8 ottobre - Scopri a che ora inizia e gli ospiti della puntata dell'8 ottobre 2025 di "Circo Massimo" di Giannini su Nove. Riporta tag24.it