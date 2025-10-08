Circo Massimo di Giannini | il primo ospite speciale è la coppia Fazio-Littizzetto

Tivvusia.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’apparizione televisiva di Fabio Fazio è sempre un evento raro, così come vedere Luciana Littizzetto fuori dalle trasmissioni di Maria De Filippi. L’eccezione arriverà domani sera, quando la coppia sarà ospite della prima puntata. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

circo massimo di giannini il primo ospite speciale 232 la coppia fazio littizzetto

© Tivvusia.com - Circo Massimo di Giannini: il primo ospite speciale è la coppia Fazio-Littizzetto

In questa notizia si parla di: circo - massimo

Cesare Cremonini al Circo Massimo nell'estate 2026

Giubileo dei Giovani, confessioni al Circo Massimo: oltre 200 postazioni per i pellegrini

Il Cosmo al Circo Massimo

circo massimo giannini primoFabio Fazio e Littizzetto insieme domani sera a “Circo Massimo” di Giannini - Un’apparizione televisiva di Fabio Fazio è sempre un evento raro, così come vedere Luciana Littizzetto in una trasmissione che non sia di Maria De Filippi. Si legge su quilink.it

circo massimo giannini primoLa trasmissione si occupa di informazione, attualità, politica, economia e cultura per capire il mondo che verrà - Va in onda a partire da stasera, mercoledì 17 settembre 2025, sul Nove Circo Massimo, il programma di Massimo Giannini per capire il mondo che verrà. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Circo Massimo Giannini Primo