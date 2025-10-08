Cinzia Pinna i Ris tornano nella tenuta di Ragnedda per nuovi accertamenti | oggi analisi anche sulla barca
Tornano nella tenuta di Conca Entosa i Ris che stanno effettuando i rilievi legati alle indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau l'11 settembre scorso. Gli accertamenti dureranno fino a sera e sarà analizzata anche la barca di Emanuele Ragnedda, posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Radiolina. . Ricoverato Emanuele Ragnedda. L’imprenditore arrestato per l’omicidio di Cinzia Pinna sarebbe stato trasferito dal carcere di Bancali in ospedale, nel reparto di Psichiatria del Santissima Annunziata. Secondo indiscrezioni avrebbe compiuto gesti - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda ricoverato in ospedale: “Ha tentato di togliersi la vita in carcere” - X Vai su X
Cinzia Pinna, i Ris tornano nella tenuta di Ragnedda per nuovi accertamenti: oggi analisi anche sulla barca - Tornano nella tenuta di Conca Entosa i Ris che stanno effettuando i rilievi legati alle indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau ... Si legge su fanpage.it
Delitto Cinzia Pinna, nuova svolta: indagata la compagna di Ragnedda: "Lo ha protetto" - Il giallo dell'omicidio di Cinzia Pinna si infittisce, iscritta nel registro degli indagati anche una donna, si tratta della compagna del killer reo confesso che secondo gli inquirenti "avrebbe protet ... affaritaliani.it scrive