Cinzia Pinna i Ris tornano nella tenuta di Ragnedda per nuovi accertamenti | oggi analisi anche sulla barca

Fanpage.it | 8 ott 2025

Tornano nella tenuta di Conca Entosa i Ris che stanno effettuando i rilievi legati alle indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau l'11 settembre scorso. Gli accertamenti dureranno fino a sera e sarà analizzata anche la barca di Emanuele Ragnedda, posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

