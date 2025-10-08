Cinzia Pinna i Ris tornano nella tenuta di Ragnedda per nuovi accertamenti | oggi analisi anche sulla barca

Tornano nella tenuta di Conca Entosa i Ris che stanno effettuando i rilievi legati alle indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau l'11 settembre scorso. Gli accertamenti dureranno fino a sera e sarà analizzata anche la barca di Emanuele Ragnedda, posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it