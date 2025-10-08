Cinque piccoli borghi sfidano i giganti del vento | Giù le mani dalla valle
Il progetto prevede impianti alti 200 metri e larghi 160. La rabbia del Friuli: “Saranno come due statue della libertà”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: cinque - piccoli
Collezione Scrigni di Sicilia ? Domenica Crescente Cinque piccoli tesori che racchiudono l’anima della nostra isola. Frutteto ai fichi – crostatina con confettura artigianale di fichi Vespri all’albicocca – pan di Spagna al carrubo con confettura di albicocca - facebook.com Vai su Facebook