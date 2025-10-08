Cinema a colazione domenica 12 ottobre Nosferatu il principe della notte ai 4 Mori

Livornotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via domenica 12 ottobre la rassegna cinematografica Cinema a colazione, giunta quest'anno alla sua quarta stagione e dedicata a “Divi, Miti e Cult”. Il progetto è nato dalla collaborazione di cinque realtà associative del territorio di Livorno: Centro Studi Commedia all'italiana, 50&Più. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinema - colazione

Rassegne settimanali e film per colazione: ritornano gli appuntamenti autunnali al cinema in città

Terni: farmacie di turno, cinema, eventi e numeri utili. Cosa accade in città domenica 12 maggio - Terni: dalle ore 9 alle 20 Falchi e Monicchi (notturno Monicchi). Da ilmessaggero.it

Torna Cinema in festa, dall'8 al 12 giugno film a 3,50 euro - Al via la sesta edizione di Cinema in festa, l'occasione per vedere i film al cinema al prezzo speciale di 3,5 euro. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Colazione Domenica 12