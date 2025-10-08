Cina | Wenchang aggiornamento del Centro scientifico educativo aerospaziale
Delle persone osservano un meteorite esposto al Centro scientifico ed educativo aerospaziale di Wenchang, nella provincia meridionale Hainan, ieri 7 ottobre 2025. Il progetto di aggiornamento del centro e’ in fase di completamento. In preparazione alla sua inaugurazione ufficiale, il centro e’ aperto al pubblico gratuitamente per un periodo limitato, consentendo ai visitatori di sperimentare in prima persona il suo funzionamento e i suoi servizi. Dopo il rinnovamento, la mostra offre ora esperienze immersive nella storia dell’aerospazio, nei lanci di razzi, nella scienza spaziale e nelle esplorazioni future. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - wenchang
Cina: Hainan, ripristino della pesca a Wenchang
Cina: Hainan, lancio del satellite Yaogan-45 da Wenchang
China's new-generation medium-sized #rocket, the Long March-8, was successfully transferred Sunday to the No. 1 launch pad of China's 1st commercial spacecraft launch site, the Hainan commercial spacecraft launch site in south China's Wenchang, to prep - facebook.com Vai su Facebook