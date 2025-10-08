Cina | Wenchang aggiornamento del Centro scientifico educativo aerospaziale

Delle persone osservano un meteorite esposto al Centro scientifico ed educativo aerospaziale di Wenchang, nella provincia meridionale Hainan, ieri 7 ottobre 2025. Il progetto di aggiornamento del centro e’ in fase di completamento. In preparazione alla sua inaugurazione ufficiale, il centro e’ aperto al pubblico gratuitamente per un periodo limitato, consentendo ai visitatori di sperimentare in prima persona il suo funzionamento e i suoi servizi. Dopo il rinnovamento, la mostra offre ora esperienze immersive nella storia dell’aerospazio, nei lanci di razzi, nella scienza spaziale e nelle esplorazioni future. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

