Cina | vacanze per Giornata nazionale Festa di meta’ autunno

Una foto, scattata da un drone ieri 7 ottobre 2025, mostra alcuni turisti in visita all’area panoramica del tempio di Fuzi (Confucio) a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. I turisti di tutto il Paese stanno mantenendo alto l’entusiasmo mentre le vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di metaautunno volgono al termine. Una foto, scattata da un drone il 6 ottobre 2025, mostra alcuni turisti che ammirano il panorama notturno nella contea di Xuan’en, nella provincia centrale cinese dello Hubei. I turisti di tutto il Paese stanno mantenendo alto l’entusiasmo mentre le vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno volgono al termine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

