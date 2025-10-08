Cina | utilizza acqua di mare per raffreddamento di apparecchiature
Nel 2024 la Cina ha utilizzato 188,3 miliardi di tonnellate di acqua marina per il raffreddamento, con un aumento dell’1,6% su base annua, secondo un rapporto. Tale volume e’ pari a circa otto volte il volume d’acqua del lago Baikal e soddisfa il fabbisogno di acqua per il raffreddamento delle centrali elettriche, degli impianti petrolchimici e delle acciaierie nelle zone costiere, secondo il rapporto pubblicato dal Servizio nazionale di dati e informazioni marittime e dalla China Association of Marine Affairs. Secondo il rapporto, nel 2024 l’indice di sviluppo marittimo del Paese ha raggiunto 129,7, con un aumento del 2,9% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
