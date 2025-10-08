Cina | turisti stranieri colpiti da fascino comodita’ viaggi a Chongqing

Le politiche cinesi piu’ ampie di agevolazione di ingressi e viaggi stanno determinando un aumento dei visitatori in entrata. Questa tendenza in ascesa e’ evidente in citta’ come Chongqing, dove molti turisti stranieri sono rimasti colpiti dalla facilita’ e dal comfort della loro esperienza di viaggio durante le vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma659511165951112025-10-08cina-turisti-stranieri-colpiti-da-fascino-comodita-viaggi-a-chongqing Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: turisti stranieri colpiti da fascino, comodita’ viaggi a Chongqing

