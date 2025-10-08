Cina | Shandong paradiso di biodiversita’ nelle zone umide costiere

Nel mese di ottobre, la Riserva naturale nazionale del delta del fiume Giallo, nella provincia orientale cinese dello Shandong, si trasforma in uno spettacolo mozzafiato. Vasti canneti incontrano vivaci campi di Suaeda marittima rossa, creando uno splendido “tappeto rosso” naturale. Questo ricco habitat ospita diverse specie di uccelli, mostrando vividamente l’armonia della natura. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma659351065935102025-10-08cina-shandong-paradiso-di-biodiversita-nelle-zone-umide-costiere Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shandong, paradiso di biodiversita’ nelle zone umide costiere

