Cina | Jiamei villaggio tradizionale prospera grazie a rivitalizzazione rurale
Il villaggio di Jiamei, nella provincia meridionale cinese insulare di Hainan, e' famoso per la sua terra fertile, le case tradizionali e il fascino senza tempo. Oggi coniuga il patrimonio culturale con la rivitalizzazione rurale, sviluppando il turismo e le industrie locali, pur conservando il suo carattere storico.
