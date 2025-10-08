Cina | inaugurata mostra su Pompei sulle rive del Lago occidentale
La mostra “Dialogo con Pompei: reperti culturali dal Museo archeologico nazionale di Napoli” ha preso il via di recente e restera’ aperta fino all’8 marzo 2026 presso il Museo del Lago occidentale di Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang. A Hangzhou sono esposti in totale 115 reperti provenienti da Pompei, alcuni dei quali presentati al pubblico cinese per la prima volta. In occasione del 20mo anniversario della fondazione del museo, la mostra offre a Hangzhou un dialogo approfondito con l’antica civilta’ romana. La mostra presenta reperti provenienti dal Museo archeologico nazionale di Napoli, tra cui affreschi, sculture, oggetti in vetro e ceramiche, offrendo ai visitatori uno sguardo vivido sulla vita quotidiana, l’espressione artistica e il credo religioso dell’antica Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
