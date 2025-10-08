Cina | Hangzhou ospita fiera delle lanterne per Festa di meta’ autunno
Una fiera delle lanterne si tiene nella citta’ di Hangzhou, nella Cina orientale, per celebrare la Festa di meta’ autunno, con 20 set di lanterne giganti a tema in mostra. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma659414565941452025-10-08cina-hangzhou-ospita-fiera-delle-lanterne-per-festa-di-meta-autunno Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
