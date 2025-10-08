Cina | Giornata nazionale attira turisti da tutto il mondo

Il primo ottobre, la prima delle otto giornate di vacanza per la Giornata nazionale della Cina, il settantenne Nikolayev ha attraversato il confine ed e’ entrato a Manzhouli, una citta’ di frontiera nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. “Questo e’ il regalo che mi sono fatto per il mio compleanno”, ha dichiarato il viaggiatore russo, sorridendo mentre sventolava il passaporto con il timbro di ingresso appena apposto. Affascinato dalla Cina fin dall’infanzia, Nikolayev sognava da tempo di visitare il Paese confinante. Quando il mese scorso ha saputo dell’ultima politica cinese di esenzione dal visto per i cittadini russi, ha deciso di festeggiare il suo settantesimo compleanno in Cina, arrivando giusto in tempo per la Giornata nazionale cinese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

