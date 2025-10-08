Cina | corsa ai viaggi per rientri alla fine delle vacanze

Dei passeggeri attendono di salire a bordo di un treno alla Luoyang Longmen Railway Station a Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, ieri 7 ottobre 2025. Con l’avvicinarsi della fine delle vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno, i flussi di viaggio per i rientri stanno aumentando in tutto il Paese. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

