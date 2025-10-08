Cina | aumento viaggi durante vacanze porta nuova energia a settore turistico europeo

Dalle cime innevate della Svizzera ai monumenti culturali del Regno Unito, i viaggiatori cinesi in uscita sono accorsi in Europa durante gli otto giorni di vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno di quest’anno. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma659495065949502025-10-08cina-aumento-viaggi-durante-vacanze-porta-nuova-energia-a-settore-turistico-europeo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

