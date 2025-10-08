Cile fiori nel deserto più arido della Terra | le spettacolari immagini da Atacama
Una rara fioritura nel deserto di Atacama in Cile, ha trasformato per un breve periodo uno dei luoghi più aridi del mondo in un tappeto di fiori selvatici color fucsia. Considerato il deserto non polare più arido della Terra, con una media di circa 2 millimetri di precipitazioni all’anno, Atacama questa settimana è stata un tripudio di colori dopo che insolite piogge torrenziali – durante i mesi invernali dell’emisfero australe – hanno inondato le colline pedemontane e gli altopiani desertici. Gli esperti descrivono il 2025 come uno degli anni più piovosi degli ultimi tempi per la zona, con alcune zone che hanno visto fino a 60 millimetri di pioggia a luglio e agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
