Ciclismo Van Der Poel è stanco | No alla bici | ho bisogno di riposare

Roma, 8 ottobre 2025 - La stagione ciclistica volge al termine, ma per qualcuno i titoli di coda sono già passati da tempo, almeno per quanto riguarda la strada: tra essi c'è Mathieu Van Der Poel, che ha deciso di dedicare le ultime battute del suo 2025 alla mountain bike e ai relativi Mondiali, tra l'altro senza raccogliere risultati particolarmente entusiasmanti. Già quello, ed è storia di metà settembre, era stato il sintomo del serbatoio ormai vuoto dell'olandese, che torna alla ribalta per spiegare la sua situazione. Le dichiarazioni di Van Der Poel. Intercettato dai microfoni di Het Laatste Nieuws, il corridore dell' Alpecin-Deceuninck si è aperto senza freni sulle sue difficoltà attuali nel rapporto con la bici: un'anomalia piuttosto inquietante.

