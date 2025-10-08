Noto (Siracusa), 8 ottobre 2025 – Sulla pista siciliana di Noto in provincia di Siracusa la Toscana è splendida protagonista nei campionati italiani juniores. L’aretina Elisa Ferri della Zhiraf Pagliaccia ha conquistato il titolo italiano nella prova dell’eliminazione battendo la campionessa italiana la veneta Rossignoli con una prestazione magistrale. L’atleta di San Giovanni Valdarno ha poi conquistato la medaglia d’argento nella corsa a punti, confermando ancora una volta le sue eccelse doti anche su pista. Nella prima giornata Francesco Matteoli atleta di Castelfiorentino del Pool Cantù GB Junior è giunto quarto nel torneo dell’inseguimento individuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo, Toscana splendida su pista. Due titoli italiani e due argenti