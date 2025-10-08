Cicatrici di terra semi di speranza presentazione con il vicepresidente della Camera Sergio Costa

Venerdì 10 ottobre, alle 17, presso l'Hotel dei Cavalieri di Piazza Vanvitelli in Caserta, si terrà, alla presenza dell'autrice Ilaria Fontana e del Vicepresidente della Camera Sergio Costa, la presentazione del libro “Cicatrici di terra, semi di speranza”. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

‘Cicatrici di terra, semi di speranza’, venerdi 10 ottobre la presentazione del libro di Ilaria Fontana

