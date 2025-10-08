Cicatrici di terra semi di speranza presentazione con il vicepresidente della Camera Sergio Costa

Venerdì 10 ottobre, alle 17, presso l'Hotel dei Cavalieri di Piazza Vanvitelli in Caserta, si terrà, alla presenza dell'autrice Ilaria Fontana e del Vicepresidente della Camera Sergio Costa, la presentazione del libro “Cicatrici di terra, semi di speranza”. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

‘Cicatrici di terra, semi di speranza’, venerdi 10 ottobre la presentazione del libro di Ilaria Fontana

Presentazione del libro della vice capogruppo del M5S alla Camera, Ilaria Fontana "Cicatrici di terra, semi di speranza" - supplemento settimanale, a cura di Roberto Spagnoli 06:30 Giacomo Mazzone, segretario generale di Eurovisioni, spiega nascita e consguenze del Media Freedom Act e disegna i ... Segnala radioradicale.it

Presentazione del libro della vice capogruppo del M5S alla Camera, Ilaria Fontana "Cicatrici di terra, semi di speranza" - Prova a affrontare le cose al esamineremo anche in tre rimo dentro al concetto di cicatrice di viaggio per capire come però poi realmente si sono affrontate si stanno affrontando e che possibilità di ... Da radioradicale.it

