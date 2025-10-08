Cibo scaduto e in cattivo stato | sequestrati 40 chili in un negozio nel Casertano
Blitz della Polizia di Stato in un negozio di alimentari a San Felice a Cancello: gli agenti hanno sequestrato 40 chili di prodotti risultati scaduti o in cattivo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
