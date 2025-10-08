Ciak a Fermo e Porto San Giorgio Si gira la serie ’Colpa dei sensi’ | Qui accoglienza e professionalità
Hanno vissuto il territorio con grande allegria Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sono stati per settimane tra Fermo e Porto San Giorgio per girare alcune puntate della nuova serie "Colpa dei sensi", in onda a breve su Canale 5. Nei giorni scorsi sono terminate del tutto le riprese che hanno visto protagonisti due bellissimi del cinema, Gabriel Garko e Anna Safroncik. Ospiti di Villa Lattanzi, a Marina Palmense, hanno volentieri raccontato i giorni fermani, dentro luoghi ideali per girare, con tante maestranze di altissimo livello, la serenità e il rispetto giusto per portare a termine un buon lavoro: "È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik, ha spiegato Simona Izzo - Colpa dei sensi, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ciak - fermo
Claudio Mutazzi in "Street Coffee" Un uomo fermo immobile nel turbinio dei passanti che attraversano una piazza... Ciak...Azione! Dalla postura, dalle azioni, dagli atteggiamenti di chi passeggia o aspetta qualcuno nascono infinite storie, gag e improvvisazion - facebook.com Vai su Facebook
Ciak a Fermo e Porto San Giorgio. Si gira la serie ’Colpa dei sensi’: "Qui accoglienza e professionalità" - Hanno vissuto il territorio con grande allegria Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sono stati per settimane tra Fermo e Porto San Giorgio per girare alcune puntate della nuova serie "Colpa dei sensi", in ... ilrestodelcarlino.it scrive
Fermano sotto i riflettori. Ciak, si girano tre film: "Il territorio è diventato un set cinematografico" - C’è ancora il fermano tra le location di tre nuovi film prodotti con il contributo di Regione Marche PR- Secondo ilrestodelcarlino.it